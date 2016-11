Allgemein: Hacker sollen mit illegalen FIFA-Coins-Verkäufen über 15 Millionen Dollar erbeutet haben - 4Players.de

In Texas stehen seit gestern vier Mitlgieder der Hackergruppe RANE Developments vor Gericht, die laut FBI mit illegalen FIFA-Coins-Verkäufen 15 bis 18 Millionen Dollar erbeutet haben sollen, wie Kotaku berichtet . Dem Hauptangeklagten und seinen mutmaßlich drei Komplizen werde vorgeworfen, die Spielwährung mit einem selbstgebastelten Tool illegal kreiert und an Schwarzmarkthändler in Europa und China verkauft zu haben. Dieses Tool hätte falsche Signale an die Server von Electronic Arts gesendet und so Partien vorgetäuscht, die nie stattgefunden haben. Dadurch seien in rasantem Tempo FIFA-Coins als unberechtigte Spielbelohnung ausgeschüttet worden. Das FBI habe bereits im September 2015 Gelder und Sachwerte der Gruppe in Millionenhöhe beschlagnahmt. Ein Mitglied der bereits 2014 wegen Software-Diebstahls verurteilten Hackergruppe Xbox Underground hätte mit dem FBI kooperiert und zugegeben, an der Erstellung des Tools beteiligt gewesen zu sein. Bisher habe sich allerdings nur einer der Angeklagten schuldig bekannt.