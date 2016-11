Allgemein: Indiegogo: Neues Portal ermöglicht Investoren finanzielle Beteiligung an Entwicklerstudios - 4Players.de

Indiegogo, ähnlich wie Kickstarter als Portal zur Schwarmfinanzierung bekannt, hat eine neue Plattform ins Leben gerufen, auf der Start-up-Unternehmen Investoren suchen können. Im Austausch für deren Investitionen werden sie finanziell an den Unternehmen beteiligt. Mindestens 100 Dollar müssen dabei investiert werden und die Möglichkeit steht derzeit ausschließlich US-Bürgern sowie -Unternehmen zur Verfügung. Die Plattform ähnelt dem von Tim Schafer, Brian Fargo und Feargus Urquhart gegründeten Fig Eins der ersten Projekte, die auf dem von Indiegogo in Zusammenarbeit mit MicroVentures betriebenen Portal gestartet sind, ist Crowfall , das die Entwickler mit "Game of Thrones trifft auf Eve Online" beschrieben. Das Online-Rollenspiel wurde bereits auf Kickstarter mit 1.8 Mio. von 800.000 benötigten Dollar unterstützt (wir berichteten ).