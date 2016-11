Allgemein: eSports-Partien des "IEM Oakland"-Turniers werden in VR übertragen - 4Players.de

Die Plattform SLIVER.tv bietet zukünftig eSports-Übertragungen per VR-Headset an. Zuschauer von CSGO- und LOL-Partien können das Geschehen per VR-Brille aus der Vogelperspektive betrachten, hingegen man auf einem seperaten Bildschirm die Ego-Perspektive der Spieler verfolgen kann. So erhalten taktische Laufwege eine räumliche Tiefe. Wie das Ganze aussieht, zeigt der folgende Trailer. Das Intel Masters Turnier "IEM Oakland" wird vom 19.-20. November für HTC Vive, Oculus und Smartphone-VR-Systeme übertragen. PSVR soll in naher Zukunft ebenfalls folgen.