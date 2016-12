Allgemein: Turtle Rock Studios (Left 4 Dead, Evolve) arbeiten an kostenlos spielbarem Koop-Shooter - 4Players.de

Der Entwickler von Left 4 Dead, Turtle Rock Studios, arbeitet an einem neuen Koop-Shooter: In einem Gespräch mit Gamesindustry.biz geht Präsident Steve Goldstein nicht nur ausführlich auf die Probleme des letzten Spiels Evolve ein, sondern kündigt auch eine Kooperation mit dem Publisher Perfect World an. Der noch namenlose Koop-Shooter soll ein Free-to-play-Titel werden - viel mehr steht nich nicht fest. Man wolle damit zu den Wurzeln zurückkehren, so Goldstein, "es wird viele böse Buben zum Abschießen geben, aber es ist kein Zombie-Spiel oder ähnliches postapokalyptisches. Was wir schon sagen können ist, dass es ein starkes düsteres Fantasy-Element besitzt." Das von 2K Games vertriebene Evolve wurde nachträglich für das Free-to-play-Modell umgebaut; im Oktober wurde verkündet, dass der Titel nicht weiter mit Updates versorgt werden soll.