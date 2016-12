Allgemein: Turbine übergibt Der Herr der Ringe Online und Dungeons & Dragons Online an externes Studio - 4Players.de

Entwickler Turbine Entertainment hat seine Online-Rollenspiele Der Herr der Ringe Online und Dungeons & Dragons Online an Standing Stone Games übergeben, wie u.a. Develop berichtet. Die Wahl fiel auf das neu gegründete Indepdent-Studios, weil dort genau die ehemaligen Turbine-Angestellten arbeiten, die in den vergangenen Jahren für die beiden Spiele verantwortlich waren. Den Vertrieb beider Titel übernimmt Daybreak Game Company ( H1Z1 Everquest ). Turbine selbst will sich in Zukunft der Entwicklung mobiler Free-to-play-Projekte annehmen und die Abgabe der PC-Titel könnte laut Develop den Abschluss der damit zusammenhängenden Umstrukturierung bedeuten.Abseits geplanter inhaltlicher Erweiterungen müssen Spieler von Der Herr der Ringe Online und Dungeons & Dragons Online keine Änderungen befürchten: Standing Stone Games erläutert ausführlich , dass sich nichts an den Konten und am Betrieb der Spiele ändern soll. Im Zuge der Umstellung könnte es allerdings Zeiten geben, in denen die Server vom Netz gehen müssen - die Entwickler wollen diese Fristen in Foren und sozialen Netzwerken ankündigen.