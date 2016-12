Allgemein: Spiele-Gesamtumsatz 2016 (Digitalmarkt) liegt bei 91 Mrd. Dollar; Mobile-Games und Free-to-play (PC) dominieren - 4Players.de

Screenshot - Allgemein (360) Screenshot - Allgemein (360) Screenshot - Allgemein (360)

Digitale Computer- und Videospiele haben in diesem Jahr ungefähr 91 Mrd. Dollar Umsatz gemacht, dies geht aus einem Bericht des Marktforschungsunternehmens SuperData Research hervor, in dem ausschließlich der Digitalmarkt betrachtet wird (keine Einzelhandelsverkäufe). Der größte Anteil entfällt mit 40,6 Mrd. Dollar auf den Mobile-Bereich (Smartphones und Tablets); eine Steigerung um 18 Prozent zum Vorjahr, hauptsächlich durch Monster Strike (1,3 Mrd. Dollar), Pokémon Go und Clash Royale. Darauf folgt der PC-Markt mit 35,8 Mrd. Dollar - inkl. Social Games, Free-to-play-Games, Spielen mit Abonnements und "Premium-PC-Titeln". Free-to-play-Titel (18,6 Mrd. Dollar) werden als besonders umsatzstark hervorgeheben, vor allem in Asien (12,5 Mrd. Dollar), Europa (2,8 Mrd. Dollar) und Nordamerika (2,2 Mrd. Dollar). Die folgenden Top-5-Titel werden genannt: League of Legends (1,7 Mrd. Dollar), Dungeon Fighter Online (1,1 Mrd. Dollar), Crossfire (1,1 Mrd. Dollar), World of Tanks (0,4 Mrd. Dollar) und Dota 2 (0,26 Mrd. Dollar). Auch Overwatch (585,6 Mio. Dollar) wird in dem Bericht positiv vermerkt, vor Counter-Strike: Global Offensive (257,2 Mio. Dollar), Guild Wars 2 (91 Mio. Dollar), Minecraft (88,7 Mio. Dollar) und Fallout 4 (74,9 Mio. Dollar). Die dominierende PC-Region ist Europa.Der weltweite Konsolen-Umsatz mit digitalen Spielen soll sich auf 6,6 Mrd. Dollar belaufen. Der eSports-Sektor wird auf 0,9 Mrd. Dollar taxiert. Gerade diesem Bereich wird großes Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren zugeschrieben, beispielsweise durch den Verkauf von Übertragungsrechten. Der Virtual-Reality-Markt liegt bei 2,8 Mrd. Dollar. SuperData schreibt, dass die hohen Hardware-Kosten, wenige "große Spiele" und andere Probleme (u. a. im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit im Einzelhandel) sich negativ auf den Absatz ausgewirkt hätten. Für 2017 wird erwartet, dass sich HTC und Sony aufgrund ihrer Erfahrung mit Hardware-Produkten durchsetzen werden.