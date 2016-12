Allgemein: Das gesamte Geschäft von G2A basiert auf Betrug und der Ausnutzung von regionalen Preisunterschieden, meint Scott Hartsman (Trion Worlds); G2A reagiert auf die Vorwürfe und widerspricht - 4Players.de

Aktualisierung vom 28. Dezember 2016, 19:30 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 25. Dezember 2016, 18:01 Uhr:

Zu den Betrugsvorwürfen von Scott Hartsman (siehe unten) hat sich nun Mariej Kuc (Head of PR von G2A) zu Wort gemeldet und klargestellt , dass es kein Betrug sei, wenn man einen Spiele-Key in einem Land günstig kaufen und in einer andere Region teuer verkaufen würde. In dem Statement heißt es, dass das Problem vielmehr bei den Spiele-Herstellern selbst liegen würde, da sie auf Regionalsperren (region lock) setzen könnten, um diese Form des Handels wirksam zu unterbinden. Zudem kritisierte Kuc, dass Hartsman keine Beweise geliefert und sich auch nicht mit G2A in Verbindung gesetzt hätte. Zugleich wird die Herkunft der besagten Keys angezweifelt. Zu dem Vorwurf, dass ihr gesamtes Geschäft auf Betrug sagen würde, meinte Kuc, dass das nicht Wahrheit entsprechen würde und sie schon auf Kritik aus der Spiele-Industrie bezüglich des "grauen Marktes" reagiert hätten, u. a. mit " Pay " und " Direct ".Im Sommer beklagten sich diverse Entwickler über "unautorisierte Key-Verkäufer" und seltsame Geschäftspraktiken im "grauen Markt". Oftmals wurde G2A in diesem Zusammenhang genannt. Das Unternehmen wollte dabei nach zunehmender Kritik auch seine Marktplatzregeln ändern. Nun legte Scott Hartsman, CEO von Entwickler und Publisher Trion Worlds, nach und sagte gegenüber PCGamesN , dass G2A bei den "Schnäppchen" praktisch keine "legitimen Keys" anbieten würde. Er machte u. a. die mangelnde weltweite Regulierung des "grauen Marktes" für digitale Verkäufe dafür verantwortlich.Er sagte: "Jeder Produktschlüssel, den wir geprüft und den wir unter dem normalen Preis gekauft haben, wurde durch Zahlungsbetrug oder regionalen Preisbetrug beschafft. Der mythenhafte engagierte Gamer, der nur einen 'Ersatzschlüssel' verkaufen will, scheint nicht zu existieren." Hartsman erläuterte die Situation an einem Key, den sie bei G2A gekauft hatten: "Sobald wird den Key haben, wissen wir genau, an welchen Partner wir ihn ausgegeben haben und wie der Preis sein sollte. Und dann können wir sehen, was tatsächlich passiert ist. Wir stellten unweigerlich fest, dass dieser Key mit einem gehackten PayPal-Account, einer gestohlenen Kreditkarte oder einem Region-Exploit gekauft wurde." Mit "Region-Exploit" meint er, dass man den Produkt-Key in einem Land kauft, in dem die lokalen Preise deutlich niedriger (als in anderen Ländern) sind. Und diese Keys werden dann (massenhaft) auf G2A angeboten - der Verkäufer erzielt dabei einen Gewinn und der Käufer bekommt das Produkt in der Regel günstiger als in seinem Land.Hartsman denkt, dass das Geschäftsmodell von G2A um diesen "Region-Exploit" herum gestaltet wurde: "Sie haben absichtlich ein Geschäft aufgebaut, das auf Betrug und der Ausnutzung von Preisunterschieden basiert. Und es ist ein Geschäft mit einer hohen Gewinnmarge." Dass dieses Geschäft als Weiterverkaufsplattform (ohne eigene Produkte) ziemlich ertragreich ist, macht er daran fest, dass sie sich "teure" Werbespots vor "mittelgroßen" Twitch-Streamern leisten können (Preis: ca. 50.000 Dollar für eine Stunde Werbung bei Twitch). Dass sie mit dem Geschäftsmodell durchkommen und nicht im Gefängnis landen, liegt laut Hartsman daran, dass ihre Firmensitze in Ländern liegen würden, in denen es keine Möglichkeiten zur Strafverfolgung in diesem speziellen Marktsegment geben würde.Er vergleicht die Situation mit "Goldverkäufern" in diversen Online-Spielen. Scott Hartsman im Original-Wortlaut: "The only way to afford that kind of exposure, at the scale that [G2A] do, in a business where you're primarily taking cuts of transactions is if that business has a nearly unlimited volume of inventory, at next to no cost of goods. The only way to have a transaction fee-based business with unlimited inventory at almost no cost of goods is for the goods to be digital and obtained fraudulently. It's the same model we've seen in MMOs with gold sales sites for over 10 years - direct monetization of fraud. (...) The only thing that keeps them out of jail is that they're operating in countries where there's no ability for law enforcement to touch them."