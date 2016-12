Allgemein: Geheimer Zugang zu Frog Fractions 2 entdeckt - 4Players.de

YOU CAN IMPORT A MASS EFFECT 2 SAVE IN FROG FRACTIONS 2 WHAT THE HELL LMAO pic.twitter.com/my1dedhsf8 — ♥ dogrunes ♥ (@dogrunes) 27. Dezember 2016

Die lange Suche nach Twinbeard Studios' ominösem Frog-Fractions -Nachfolger, der im April 2014 erfolgreich via Kickstarter finanziert wurde, hat ein Ende. Wie Polygon berichtet , haben die Game Detectives Frog Fractions 2 im vor zwei Wochen auf Steam veröffentlichten Glittermitten Grove entdeckt. Entwickler Jim Crawford habe den Fund bereits bestätigt und damit angefangen, Download-Keys für Glittermitten Grove an die Unterstützer des Projekts zu verschicken. Wie man darin Zutritt zu Frog Fractions 2 erlangt, zeigt YouTuber TinyPirate in folgendem Video:Twitter-Nutzer dogrunes zufolge hat Frog Fractions 2 sogar eine Importfunktion für Mass-Effect-2 -Spielstände zu bieten:Laut Polygon gibt es aber noch weit mehr Kuriositäten in Frog Fractions 2 zu entdecken, wie ein textbasiertes MOBA, ein Rasiersimulator mit Barack Obama, eine Flappy-Bird-Parodie im Klicker-Stil oder ein Text-Adventure zu Dante Alighieris Göttlicher Komödie, die in ihrer Gänze (14.233 Zeilen) enthalten sei.