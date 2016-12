Allgemein: Vaporware Awards 2016 für vor Jahren angekündigte, aber noch nicht veröffentlichte Spiele verliehen - 4Players.de

Das Magazin Wired verleiht alle Jahre wieder die "Vaporware Awards" für Produkte, die vor längerer Zeit "angekündigt" wurden, aber noch nicht erschienen sind. Zunächst stellten die Autoren aber heraus, dass mit Final Fantasy 15 oder The Last Guardian in diesem Jahr zwei Langzeitprojekte erschienen sind. Dennoch würde es laut Wired reichlich Computer- und Videospiele geben, die dieses Jahr diese "Auszeichnung" verdient hätten, und zwar:Beyond Good & Evil 2Ankündigung: 2008Erscheinungsdatum: nicht benanntThe Legend of Zelda: Breath of the WildAnkündigung: Januar 2013Erscheinungsdatum: 2017SpaceVentureAnkündigung: Mai 2012Erscheinungsdatum: nicht benanntUnsung Story und Project PhoenixAnkündigung: Januar 2014, August 2013Purported Release Dates: nicht benanntCupheadAnkündigung: Juni 2014Erscheinungsdatum: Mitte 2017Project Giant RobotAnkündigung: Juni 2014Erscheinungsdatum: nicht benanntKingdom Hearts 3Ankündigung: Juni 2013Erscheinungsdatum: nicht benanntDeep DownAnkündigung: Februar 2013Erscheinungsdatum: nicht benanntHiveswap (AKA Homestuck Adventure)Ankündigung: September 2012Erscheinungsdatum: Januar 2017 (für Act 1)Star CitizenAnkündigung: Oktober 2012Erscheinungsdatum: nicht benannt