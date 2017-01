Allgemein: Benefiz-Event "Awesome Games Done Quick" sammelt Millionen für Krebsvorsorge - 4Players.de

Awesome Game Done Quick, ein Speedrunning-Event rund um Videospiele, hat im Rahmen einer Benefiz-Aktion innerhalb einer Woche Spenden von 2,2 Millionen Dollar zusammenbekommen. Das Geld geht an die Prevent Cancer Foundation - einer Organisation, die sich der Krebsvorsorge verschrieben hat. Wie Gamespot meldet, übertrifft man damit die Spenden von 1,2 Millionen Dollar, die im letzten Jahr am Ende der Veranstaltung verbucht wurden.Gespielt wurden u.a. Super Mario Galaxy, Dark Souls 3, Undertale und The Legend of Zelda: The Wind Waker. Wer sich die Speedruns gerne ansehen würde, findet sie archiviert auf Youtube