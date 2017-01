Allgemein: White Owls Inc.: Hidetaka "Swery" Suehiro gründet Studio für Virtual Reality, Spiele und Bücher - 4Players.de

Hidetaka Suehiro, der sich selbst als Swery vorstellt, hat bereits im November letzten Jahres ein Studio namens White Owls Inc. eröffnet, wie u.a. GamesIndustry meldet. Das Studio befindet sich in Osaka, wo neben Videospielen auch Virtual-Reality-Erlebnisse, Bücher sowie "Weiteres" entstehen sollen. Dazu können laut der offiziellen Webseite Vorträge, aber auch Bilder, Installationen und mehr zählen. Im dort verlinkten White Owls Online Store findet man etwa Basecaps, eine Tasse, Unterhosen und mehr.Welche Spiele oder VR-Projekte Suehiro erschaffen will, hat er noch nicht bekanntgegeben. In einem kurzen Text beschreibt er lediglich seine Ambitionen, einen ähnlichen Ruf für sein Studio zu erarbeiten wie ihn weiße Eulen, dessen Namensgeber, genießen. Sein schräger Sinn für Humor ist dem Entwickler, der u.a. für Deadly Premonition und D4: Dark Dreams Don't Die verantwortlich zeichnet, dabei geblieben, denn als Pressesprecher stellt er den Plüschaffen Sharapova vor.Suehiro hatte sich 2015 aufgrund einer reaktiven Hypoglykämie vorübergehend aus der Spieleentwicklung zurückgezogen und sein vorheriges Studio Access Games im August vergangenen Jahres verlassen (wir berichteten ).