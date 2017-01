Allgemein: Klei Entertainment übernimmt Macher von N+ - 4Players.de

Klei Entertainment, u.a. bekannt für den Schleich-Hit Mark of the Ninja oder den Überlebenskampf in Don't Starve, hat sich das Studio Slick Entertainment einverleibt, das vor allem mit dem Geschicklichkeitsspiel N+ Aufmerksamkeit erregte und zuletzt den Koop-Brawler Viking Squad veröffentlicht hat. Aus der Meldung bei PC Gamer geht hervor, dass sich das Trio nach eigener Aussage durch die Übernahme stärker dem spaßigen Teil zuwenden könne - nämlich das Entwickeln von Spielen.Nick Waanders, Gründer und Programmierer von Slick und Klei-Boss Jamie Cheng kennen sich bereits von früher, als sie noch gemeinsam bei Relic Entertainment angestellt waren. Doch auch danach arbeiteten die beiden häufiger an kleinen Projekten zusammen, da sowohl Klei als auch Slick in Vancouver beheimatet waren.Laut Waanders will man die bisher veröffentlichten Spiele weiter betreuen, die nach der Übernahme jetzt ebenfalls zum Portfolio von Klei Entertainment gehören werden. Der Fokus wird allerdings darauf liegen, neue Spiele zu entwickeln.