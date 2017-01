Allgemein: PETA verlangt das Entfernen von Pelzen aus der Kleidung aller Warhammer-Charaktere - 4Players.de

Die Tierrechtsorganisation PETA hat den Geschäftsführer von Warhammer-Eigentümer Games Workshop, Kevin Rountree, in einem offenen Brief darum gebeten, sämtliche Pelze von der Kleidung aller Warhammer-Figuren zu entfernen. "In Warhammer gibt es eine Vielzahl an Charakteren von den mächtigen Leman Russ und Horus bis hin zu den Chaoskriegern und den Sororitas Silentum, die allem Anschein nach tierische Pelze tragen, ohne dass dies logisch erscheint", heißt es da. "Die durch Schlachten gestählten Krieger sind für ihre Fähigkeiten im Kampf bekannt - die Haut eines toten Tiers zu tragen, verlangt jedoch keinerlei Können."PETA erklärt sowohl in dem Schreiben als auch einem kurzen Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite , dass Tiere, deren Pelze zu Kleidungsstücken verarbeitet werden, ein qualvolles Leben führen oder oft einen ebensolchen Tod sterben, falls sie in freier Wildbahn gefangen werden. Das folgende Video aus dem Jahr 2014 unterstreicht das Argument.Yvonne Tayler, in deren Namen der Brief verfasst wurde, merkt an, dass sich die Tierschützer durchaus darüber bewusst sind, es mit fiktiven Charakteren zu tun haben. Deren Gestaltung sende allerdings das falsche Signal, eine solche Behandlung der Tiere sei akzeptabel. Das gelte sowohl für 2017 als auch das Jahr 40.000.