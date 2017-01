Allgemein: US-Videospielindustrie reagiert auf Trumps Einreisebeschränkungen - 4Players.de

3nfant 7errible hat geschrieben: Was aber noch amüsanter ist, dass die üblichen Verdächtigen jetzt mit ihren heuchlerischen Fingern so ganz doll auf Verfassung und Menschenrechte deuten.



Sorry, aber ich finde es irgendwie schon schräg, dass man meine Äußerungen (war glaub ich der einzige, der diese Dinge angesprochen hat) gleich mit SJW assoziiert; du bist schon der zweite, der das tut. Was haben Bedenken bzgl. der Konformität mit Menschenrechten mit SJWs zu tun?Keine der von dir angeführten Eskapaden werden von mir begangen oder unterstützt. Ganz im Gegenteil. Mich kotzen die Entwicklungen in den Staaten, speziell an den Colleges, regelrecht an. Ich verachte die von Washington abgesegnete Paralleljustiz an Colleges, die dazu geführt hat, dass inzwischen eine Vielzahl von jungen Männern nur aufgrund von Beschuldigungen existenziell durch Rausschmiss geschädigt worden sind und (selbst nach den sie entlastenden ermittlungsbehördlichen Ergebnissen) nicht wieder zurück durften. Ich finde es unfassbar, dass dann noch Falschbeschuldiger (Stichwort Matratzenmädel) von der feministischen Organisation NOW gefeiert und mit Preisen gekürt und vom Weißen Haus zum Händeschütteln eingeladen werden.Ebenso lehne ich es ab, dass hierzulande Ministerien NGOs finanzieren (von Ministerien finanzierte NGOs... :lol: ), damit die sich um Denunzations- und Löschaktionen etwa bei sozialen Netzwerken kümmern, deren Durchführung nur diese "NGOs" als private Vereine machen dürfen, weil ein solches Agieren durch die Regierung gegen das Grundgesetz verstoßen würde.Ich freue mich auch über die über 80 Klagen in NRW gegen die kürzlich nochmals verschärften "Gleichstellungs"-Auflagen etwa beim Polizeidienst und über die bereits fünf Amtsgerichte, die im Zuge dieser Klagen die Verfassungswidrigkeit festgestellt haben. Unfassbar finde ich es, dass die klagenden Männer von oberster Stelle unter...