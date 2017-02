Allgemein: Hideo Kojima will kein Horrorspiel mehr entwickeln - 4Players.de

Den Kollegen von IGN verriet Metal-Gear-Schöpfer Hideo Kojima in einem Interview auf der RTX Sydney , dass er kein Horrorspiel mehr entwickeln wolle. Als Grund dafür nannte er allerdings nicht die Querelen im Hinblick auf das eingestellte Silent-Hills -Projekt mit Guillermo del Toro seitens Konamis, wo Kojima Ende 2015 seinen Hut nahm . Vielmehr gehe es darum, dass er sehr schnell Angst und Alpträume bekomme, so der aktuell an Death Stranding arbeitende Spieledesigner. Die beste Art und Weise jemandem Furcht einzujagen, sei für ihn die Darstellung von etwas leicht Ungewöhnlichem, das auf den ersten Blick gar nicht richtig zu erfassen sei. Das würde den Verstand verwirren und die Nerven des Betrachters aufwühlen. Auch das Unbekannte sei furchterregend, wie etwa beim ersten Bungee-Sprung. Noch schlimmer sei es allerdings, wenn niemand ein Vorverständnis für etwas habe, wie zum Beispiel beim ersten Alien-Film, wo man das mittlerweile allseits bekannte Wesen erst zum Schluss in seiner Gänze zu Gesicht bekam.