Playground Games hat ein zweites Studio eröffnet, das ebenfalls im britischen Leamington Spa angesiedelt ist. Das hat Firmengründer und Creative Director Ralph Fulton gegenüber Gamesindustry.biz bestätigt. Demnach arbeitet das zweite Team an einem Open-World-Titel, bei dem es sich nach den drei Projekten rund um Forza Horizon ausdrücklich nicht um ein Rennspiel handeln soll. Mehr Infos waren Fulton nicht zu entlocken, so z.B. die anvisierten Plattformen.Bisher produzierte das Studio in Zusammenarbeit mit Turn 10 ausschließlich (Renn-)Spiele für Xbox-Plattformen bzw. PCs mit Windows 10. Trotzdem ist Playground Games weiter ein unabhängiges Studio, gehört also nicht zu Microsoft. Demnach wäre es theoretisch denkbar, dass man mit dem neuen Projekt auch weitere Plattformen bedienen könnte.