Allgemein: Amazon Game Studios: John Smedley, ehemaliger Chef von Sony Online Entertainment, leitet neue Niederlassung in San Diego - 4Players.de

Jep leider. :/ Aber lieber die Serien in guter Erinnerung behalten als das die zu so nem Schund wie Community Season 4 mutieren.

Ich hab da die Zahlen nicht im Kopf, aber ist das die Staffel, wo die Serie auseinanderfällt, weil Chase weggeht und dann auch langsam der Rest der Gruppe aussteigt und durch weniger interessante neue Charaktere ersetzt wird, bzw. man, erneut, versucht Chang in eine größere Rolle zu pressen?

Ne das war etwas später. Staffel 4 war die wo Don Harmon nicht federführend bzw dabei war. Hat man stark gemerkt. Fand sogar staffel 5 und 6 richtig gut wo er wieder da war, trotz Schauspieler RotationEin Seitenhieb muss aber noch sein. Habe Amazon Prime momentan ein Jahr gratis aber serientechnisch gefällt es mir null. Vor allem die originalserien von denen. Sicher sind so Sachen wie transparent und the man in the high castle gut gemacht aber es ist nicht so mein Ding. Finde da die Serien von Netflix deutlich besser sowohl was Qualität, Risiken, Menge und genrevielfalt angeht. Aber ist natürlich nur mein persönlicher Geschmack.