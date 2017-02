Allgemein: Coffee Stain (Goat Simulator) wird jetzt auch Publisher - 4Players.de

Kleine Überraschung: Coffee Stain, das Studio hinter dem bekloppten Goat Simulator, wird jetzt auch als Publisher auf dem Spielemarkt aktiv. Unter dem Namen Coffee Stain Publishing hat man mit Huntdown auch schon den ersten Titel am Start. Dabei handelt es sich um einen Arcade-Shooter, der mit bleihaltiger 2D-Action und Pixeloptik die Zeiten des C-64 und Amiga auf dem PC und Konsolen wieder aufleben lassen will. Angesiedelt in der Zukunft hat die Polizei die Kontrolle verloren und gewalttätigen Gangs die Straßen der Stadt überlassen. Als Folge dessen sorgt man halt selbst in der Rolle eines Kopfgeldjägers für Recht und Ordnung.