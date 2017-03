Allgemein: Finalisten für die World Video Game Hall of Fame vorgestellt - 4Players.de

Das National Museum of Play hat zwölf Finalisten bestimmt , die in diesem Jahr die Chancen haben, in die World Video Game Hall of Fame aufgenommen zu werden. Bei den Kandidaten handelt es sich um:- Donkey Kong (1981)- Final Fantasy VII (1997) Halo: Combat Evolved (2001)- Microsoft Windows Solitaire (1991)- Mortal Kombat (1992) Myst (1993)- Pokémon Red and Green (1996) Portal (2007) Resident Evil (1996)- Street Fighter II (1991) Tomb Raider (1996) Wii Sports (2006) Hier kann man für seinen Favoriten abstimmen. Nach aktuellem Stand liegt Pokémon übrigens vorne (18,81%), dicht gefolgt von Halo: Combat Evolved (17,13%) und Final Fantasy VII (15%). Wer es letztlich schafft, in die prestigeträchtige Hall of Fame aufgenommen zu werden, wollen die Veranstalter am 4. Mai um 10:30 Uhr Ortszeiten im Rahmen einer Zeremonie im Strong Museum verkünden, das sich in Rochester im US-Bundesstaat New York befindet.