Allgemein: Aprilscherze im Überblick: Hitman-Modenschau, Unterwäsche-Pokemon, GeForce GTX G-Assist, Schlachtfeld-Einhörner und mehr - 4Players.de

From Superpower Pokémon to Pokémon Supermodel! Machamp is set to star in a brand-new campaign for Spring 2017! #MaChamps pic.twitter.com/vA9i0A2DQB — Pokémon (@Pokemon) 1. April 2017

Our Consumer Business Analysis and RNG Divisions are thrilled to announce a new, unique and exclusively limited figure of Geralt! pic.twitter.com/FLTTwO1RHc — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 1. April 2017

Am gestrigen 1. April wurden wieder allerlei Scherze und Falschmeldungen veröffentlicht. Wir haben einige dieser Aprilscherze in der folgenden Übersicht zusammengetragen und beginnen mit dem "Fashion Mode" (the most stylish mode you will never play) bzw. "Helmut Kruger's Fashion Show Funtime" bei Hitman.NVIDIA hat den "GeForce GTX G-Assist" vorgestellt: "G-Assist nutzt die topaktuelle NVIDIA-KI-Technologie und läutet die nächste Revolution im Bereich des PC-Gaming ein.GeForce GTX G-Assist basiert auf dem maßgefertigten GeForce SoC ('Supercomputer on a Chip') und unterstützt Spieler dabei, allseits bekannte AFK-Szenarios ('Away from Keyboard') zu beseitigen und die härtesten Boss-Kämpfe zu meistern. Zudem verschafft GeForce GTX G-Assist Spielern zu jeder Zeit einen Überblick über ihre aktuelle Gaming-Leistung, die sie dank GeForce GTX G-Assist auf höchstem Level halten."Darüber hinaus wird Machomei zum neuen Gesicht der Unterwäsche-Kampagne "MeiMachos". Die frisch ernannte Vizepräsidentin des Abteilungsbereichs 'Unterwäsche' der Pokémon Company International, Esther April, kommentierte den Start der Kampagne wie folgt: "Es freut mich zu sehen, dass gerade ein so inspirierendes Pokémon wie Machomei Galionsfigur einer Fashion-Kampagne wird, die für viele bereits jetzt als die Kampagne unserer Generation gilt. Wir können es kaum erwarten, Machomeis muskelbepackte Auftritte auf den prestigeträchtigsten Laufstegen dieser Welt bewundern zu dürfen. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass Machomei sich seinen Platz in der Ruhmeshalle der Mode-Ikonen redlich verdient hat. Diese Kampagne wird sicherlich dazu beitragen, dass sein unglaubliches Talent auch international die Anerkennung bekommt, die es verdient."CD Projekt RED hingegen hat eine spezielle The-Witcher-3-Statue mit Badewanne angekündigt.Auf den CTE-Schlachtfeldern von Battlefield 1 tauchten sprechende Einhörner auf.Für World-of-WarCraft-Spieler sind ebenfalls die Alpha-Update-Notes zum Patch 7.8.0 lesenswert. Ansonsten hat Blizzard das klassische Battle.net-Theme , das Buch " BlizzCon Textual Attendance " und kompetitiv spielbare Co-Op-Missionen in StarCraft 2 vorgestellt Divinity: Original Sin 2 wird für Commodore 64 umgesetzt - auf 674 Floppy-Disks und mit Joystick-Support.Das Liga-System (in der 4. Saison) von Rocket League wird bald auf die folgenden Ränge umgestellt Final Fantasy 15 soll mit Episode Kenny versorgt werden.Eine Mischung aus Final Fantasy 14 und Tactics Ogre wurde ebenfalls erwähnt.Die Entwickler von Street Fighter EX (Arika) haben ein weiteres Kampfspiel mit den Charakteren Kairi, Hokuto und Garuda präsentiert.Firefly kündigte derweil noch Stronghold: Drawbridge an - ein weiteres digitales Kartenspiel.World of Tanks lässt zudem auf der Mars-Oberfläche spielen.