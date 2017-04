Allgemein: Hatred-Macher begeben sich für 1C Company ins Mittelalter - 4Players.de

Destructive Creations, die Entwickler des kontroversen Amok-Shooters Hatred und des am 19. April 2017 erscheinenden Anti-Terroreinsatzes IS Defense werden ihr nächstes Spiel in Zusammenarbeit mit 1C Company veröffentlichen. Der dritte Titel des polnischen Indie-Studios befinde sich bereits seit 2015 in der Mache und soll den Spieler ins frühe Mittelalter verfrachten, wo auf Grundlage historischer Ereignisse sowohl eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne als auch auch ein intensiver Online-Mehrspielermodus versprochen werden . Mehr will man allerdings erst zur offiziellen Enthüllung am 9. Mai verraten. Und im August soll man auf der gamescom dann auch selbst Hand anlegen dürfen.