Allgemein: Chance auf Comeback für Fighting Game Eternal Champions - 4Players.de

Darf man sich bald wieder in Eternal Champions prügeln? Es besteht eine Chance für eine Rückkehr des Fighting Games von Sega aus dem Jahr 1993 - sei es als Reboot oder in Form eines spirituellen Nachfolgers. Nach Angaben im NeoGAF Forum hat Michael Latham, Schöpfer des Originalspiels, zu einer Abstimmung aufgerufen, um das Interesse an einer Wiederbelebung auszuloten. Nach aktuellem Stand spricht sich ein Großteil übrigens für ein Revival aus. Wer ebenfalls eine Stimme abgeben möchte, wird hier fündig.Laut Latham hat man offenbar die Chance bekommen, ein neues Fighting Game zu entwickeln und hat dafür bereits Veteranen zusammen getrommelt, die zuvor für Sega, SNK und Namco tätig waren. Derzeit experimentiert man mit der Unreal Engine 4 für den technischen Unterbau und präsentiert bereits erste Mock-ups.