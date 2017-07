Allgemein: Romero versteigert Doom-2-Disketten für über 3.000 Dollar; weitere Auktionen für Sammler geplant - 4Players.de

Doom-Schöpfer und id-Software-Mitbegründer John Romero hat auf eBay Originaldisketten von Doom 2 angeboten und damit 3.150 Dollar erzielt, wie Shacknews berichtet . Von der Höhe der Gebote sei Romero selbst sehr überrascht gewesen, der mit weit weniger gerechnet und die Disks auf Anfrage des Käufers noch signiert hatte.Er selbst sei ebenfalls Sammler und hätte auch zuvor schon einiges versteigert sowie gespendet. In über 35 Jahren hätte sich schon ein ganzer Schiffscontainer voll angesammelt. Auch in Zukunft wollen er und seine Frau Brenda Sammlerstücke sowohl an Museen als auch Privatpersonen weitergeben. Fans sollten Romeros eBay-Account also auf jeden Fall weiter im Auge behalten.