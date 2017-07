Allgemein: Disney und Lenovo arbeiten zusammen an AR-Headset sowie dazugehörigen Star-Wars-Spielen - 4Players.de

Disney und Lenovo haben sich zusammengetan, um gemeinsam ein Headset für AR-Anwendungen (Augmented Reality) zu entwickeln. Das Gerät wurde nach Angaben von Polygon im Rahmen der D23 Expo 2017 in Anaheim mit einem speziellen Fokus auf Inhalte rund um Star Wars angekündigt. Gezeigt wurde offenbar ein Video von gigantischen Schlachtfeldern, auf denen neben Soldaten auch mächtige AT-ATs kämpften. Genau wie bei Samsungs Gear VR soll auch das Headset von Disney und Lenovo nur in Kombination mit einem Mobiltelefon funktionieren.Als erstes Spiel soll Star Wars Jedi Challenges veröffentlicht werden. Gespielt wird mit einem Bewegungs-Controller, dessen Aussehen dem Griff eines Lichtschwerts nachempfunden wird. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht, wann Spiel und Headset erscheinen sollen. Auf der Webseite zum Spiel heißt es lediglich, dass Gerät und Software "bald" verfügbar sein sollen.Neben den Jedi-Herausforderungen hat man außerdem Pläne, das Holochess bzw. Dejarik für das AR-Headset umzusetzen - also das Holo-Brettspiel an Bord des Millennium Falcon, das C-3PO und Chewbacca in Star Wars Episode IV: A New Hope spielen.