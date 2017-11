Nach dem Chaos rund um die Mikrotransaktionen und die vorübergehende Verbannung eben dieser aus Star Wars Battlefront 2 hat sich der Analyst Evan Wingren von KeyBanc Capital Markets in einem Schreiben an Investoren gewandt und seine Sicht kundgetan. Seinen Ausführungen zufolge werden Computer- und Videospiele ganz allgemein "viel zu günstig" angeboten. In dem Bericht, der CNBC vorliegt, schrieb Wingren: "Spieler zahlen nicht zu viel, sie zahlen zu wenig (und wir sind selbst Spieler) (...) Wenn man sich die Daten anschaut, dann ist der Konsum von einer Stunde 'Videospiel-Inhalt' noch immer eine der günstigsten Formen der Unterhaltung überhaupt. Quantitative Analysen zeigen, dass Publisher von Videospielen vergleichsweise wenig Geld von Spielern verlangen und sie [die Publisher] wohl ihre Preise erhöhen sollten."Auch die Kontroverse um die Mikrotransaktionen und Pay-to-Win in Star Wars Battlefront 2 war seiner Ansicht nach völlig überzogen. Da Electronic Arts, Star Wars, Reddit und "bestimmte puristische Gaming-Journalisten/Magazine", die Mikrotransaktionen nicht leiden können, involviert waren, hätte sich eine sehr ungünstige Verkettung unglücklicher Ereignisse ergeben. Außerdem sei Electronic Arts mit dieser Situation insgesamt ziemlich "schlecht" umgegangen, wobei die vorübergehende Entfernung der Mikrotransaktionen ohnehin ein Übergangsrisiko sei.Wingren schätzt, dass das Chaos um die Mikrotransaktionen die Verkaufsziele (ca. 13 Millionen) höchstwahrscheinlich kaum beeinflussen wird. Und als Reaktion auf die letzten Kursverluste der Aktie von Electronic Arts schlug der Analyst vor, nun die Aktien von Electronic Arts, Activision Blizzard und Take-Two zu kaufen ("übergewichten").