Overwatch Standard Edition für 19,99 Euro (vorher 39,99 Euro)

Overwatch: Game of the Year Edition für 29,99 Euro (vorher 59,99 Euro); zusätzlich zehn Lootboxen, fünf Heldenskins und Goodies für Heroes of the Storm, World of Warcraft, Diablo 3 und StarCraft 2

World of Warcraft für 7,49 Euro (vorher 14,99 Euro)

World of Warcraft: Legion Standard Edition für 19,99 Euro (vorher 44,99 Euro)

World of Warcraft: Legion Digital Deluxe Edition für 34,99 Euro (vorher 59,99 Euro)

Heroes of the Storm: Mehrere Sparpaket und 33% auf das 360-Tage-Stimpack (zur Webseite).

Morgen ist der "Black Friday", der als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison (vor allem in den USA) gilt. Dabei liefern sich Einzelhändler und digitale Shops zumeist einen Preiswettkampf mit allerlei Rabatten.Bis zum 27. November gibt es Rabatte auf digitale Einkäufe von Overwatch, World of WarCraft und Heroes of the Storm ( zum Blizzard-Shop ):Bei Origin für PC und im PlayStation Store sowie im Xbox Store werden diverse Spiele günstiger angeboten. 50%-Rabatt gibt es auf Die Sims 4, Battlefield 1 Revolution und Titanfall 2 Ultimate Edition. Der Battlefield 1 Premium Pass ist mit 70%-Rabatt erhältlich. Mit 33%- bzw. 40%-Rabatt werden FIFA 18 und Need for Speed Payback verkauft (zu den Angeboten: PC PlayStation 4 und Xbox One ).Bei Microsoft werden nicht nur diverse Spiele (PC, Xbox One, Xbox 360) mit einem Rabatt von bis zu 65 Prozent angeboten, auch die einmonatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft wird für 1 Euro (vorher 6,99 Euro) offeriert. Halo Wars 2, Wolfenstein 2, The Evil Within 2, Forza Horizon 3 etc. werden für die Hälfte (-50%) verkauft. Bei Destiny 2 und Forza Motorsport 7 kann man 35 Prozent sparen ( zum Xbox-Store ).Der Black Friday Sale läuft bis einschließlich zum 27. November 2017. Über 30 Spiele werden mit Rabatt angeboten, darunter Doom 3: BFG Edition, diverse LEGO-Titel, Tomb Raider, Mad Max, Ultimate Chicken Horse und Batman Arkham Knight ( zur Store-Webseite ).Geforce NOW für Shield TV (wie gewohnt erhalten alle Käufer zu jedem Spiel auch einen Key für die Steam-Version): Batman Arkham Knight 66%, LEGO Batman 3 (75%), LEGO Hobbit (75%), LEGO Jurassic World (75%), LEGO Marvel Super Heroes (75%), LEGO Marvel Avengers (66%), LEGO Star Wars: The Force Awakens (66%), LEGO Lord of the Rings (75%), Mad Max (75%), Homefront: The Revolution (75%), Metro 2033 Redux (75%), Metro Last Light Redux (75%), Risen 3: Titan Lords (75%), Sacred 3 (75%) und Saints Row Gat out of Hell (75%).Android-Titel für Shield TV: Tomb Raider 2013 (75%), Cluster Truck (75%), Contrast (50%), Doom 3: BFG Edition (75%), GoNNer (70%), Q*bert Rebooted (75%), Q.U.B.E. (75%), Parallax (75%), Pavilion (75%), Pix the Cat (75%), Stikbold! (75%), Super Meat Boy (75%), Super Slam Dunk Touchdown (66%), The Final Station (75%) und Ultimate Chicken Horse (50%).Im Ubisoft-Store werden Assassin's Creed Origins (fast 30% Rabatt) sowie Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands, The Division, ANNO 2205, South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe, Watch Dogs 2 etc. mit Rabatt angeboten. "Spieler haben dank des Black Sales im Ubisoft Store die großartige Möglichkeit, neue Spiele für sich zu entdecken und ihre Spielesammlung auszubauen. Kürzlich erschienene Titel sowie Spiele-Klassiker verschiedener Genres können hierbei mit Preissenkungen für zahlreiche Plattformen erworben werden, sodass jeder Spieler sicherlich das perfekte Angebot für sich findet", schreibt der Publisher.Diverse Boni auf virtuelle Währungen für Star Trek Online, Neverwinter, Gigantic, Champions Online, Swordsman, PWI und Forsaken World (nur PC) gibt es bei Arc Games Hob wird mit 25%-Rabatt angeboten und Lifelock mit 75%-Rabatt.50%-Rabatt auf Black Desert Online (" Game Pass ") und diverse Rabatte auf Ingame-Gegenstände ( zum Store ).