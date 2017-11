Das britische Studio Playground Games sucht nach Personal für die Entwicklung eines Action-Rollenspiels mit einer offenen Spielwelt. Das geht aus einem Artikel bei Gamesindustry.biz hervor. Dafür hat man eigens ein zweites Studio aufgebaut, in dem sich mittlerweile schon der eine oder andere Designer anderer bekannter Entwicklerschmieden findet.Dazu zählen z.B. Chief Designer Will Kennedy, der zuvor acht Jahre lang bei Rockstar North angestellt war und dort als Level und Game Designer sein Geld verdiente. Juan Fernandez di Simon ist als Combat Designer an Bord und war zuvor in die Entwicklung von Rime bei Tequila Works und als Senior Designer bei Hellblade von Ninja Theory involviert. Der jüngste Neuzugang ist Sean Eyestone, der die Rolle der Produktionsleitung übernimmt. Zuvor war er bereits bei EA DICE als Senior Producer bei Star Wars Battlefront 2 tätig und hat zehn Jahre bei Kojima Productions an diversen Spielen der Reihe Metal Gear Solid mitgearbeitet.Das neue Studio sollen aus 200 Mitarbeitern bestehen. Zusammen mit dem Hauptquartier in Leamington Spa, in dem man bisher für Microsoft an Forza Horizon gearbeitet hat, würde Playground Games auf etwa 400 Leute wachsen."Wir sind erfreut, dass wir für unser neues Team bereits ein Zuhause für das zweite Studio gefunden haben", freut sich CEO Gavin Raeburn. "Das ist ein sehr aufregendes Projekt, das bereits Entwickler auf Weltklasse-Niveau zu Playground zieht. Die Kombination aus frischem Blut und den erfahren Mitgliedern von Playground ist bereits vielversprechend und ich freue mich zu sehen, die diese talentierte Truppe zum weiteren Erfolg von Playground beitragen wird."Abseits des Genres und dem Vorhaben einer offenen Spielwelt ist bisher noch nichts über das Projekt bekannt. Da Playground Games immer noch unabhängig ist, könnte das Action-RPG als Multi-Plattform-Titel entwickelt werden.