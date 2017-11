Das Magazin PCGamesN ist in den Stellenausschreibungen von Creative Assembly über einen interessanten Eintrag gestolpert: Dort werden Mitarbeiter für "das größte Multiformat-Projekt, das Creative Assembly jemals ausgeführt hat" gesucht. Es handle sich um eine neue Marke, welche vom Team hinter Alien: Isolation und Halo Wars 2 in Angriff genommen wird.Viel wird nicht verraten - abgesehen von den Job-Positionen, die besetzt werden sollen: Gesucht werden ein "Senior Meta Game Designer, Lead Systems Designer sowie ein Lead Technical Artist". Der "Senior Meta Game Designer" soll das Grundgerüst für folgende Details entwickeln: "Economy, progression and retention methods, leaderboards, challenges, world building and events", was auf ein Spiel mit Mehrspieler-Komponente hindeutet. Der "System Designer" kümmert sich um “Weapons, movement, abilities, gadgets, health and other underlying gameplay systems”, was für das Magazin auf ein Rollenspiel hindeuten könnte - aber nicht muss. Beim "Technical Artist" ist vor allem interessant, dass er seine Ideen und Techniken gegenüber "3rd parties and stakeholders" kommunizieren können soll. Eine Kooperation wie zuletzt mit 343 Industries für Halo Wars 2 ist also nicht unwahrscheinlich.