Zum Jahresabschluss hat das Branchen-Magazin GamesIndustry mehrere Analysten/Marktforscher befragt und diverse Geschäftsberichte ausgewertet, um einen Überblick über den Spielemarkt 2017 zu erstellen. Die Ergebnisse wurden auf der folgenden Infografik festgehalten.Der globale Spiele-Markt wuchs laut den Daten von Newzoo auf 116 Mrd. Dollar - eine Steigerung um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Anteil machten die Mobile- und Tablet-Spiele (Android, iOS) mit 43 Prozent aus. Darauf folgten Konsolen (33,3 Mrd. Dollar) und PC (32,3 Mrd, Dollar). Hierbei fällt auf, dass die Konsolen- und PC-Marktsegmente nahezu gleichauf liegen.Der Digitalmarkt bzw. der digitale Vertrieb von Spielen auf PC (z. B. bei Steam, Humble, GOG etc.) macht ungefähr 90 Prozent des gesamten PC-Marktes aus. Knapp zehn Prozent entfallen auf Verkäufe im Einzelhandel. Auf den Konsolen liegt der Digitalanteil mittlerweile bei knapp 66 Prozent.50,2 Prozent der im britischen Einzelhandel verkauften Spiele waren PlayStation-4-Titel (Zeitraum: 1. Januar bis zum 11. Dezember 2017). 31,6 Prozent entfielen auf Xbox One, 7,5 Prozent auf Switch und 5,3 Prozent auf 3DS.Die umsatzträchtigsten Virtual-Reality-Spiele auf PC waren Superhot VR Raw Data und Tilt Brush. Auf PlayStation VR waren es Skyrim VR Batman: Arkham VR und I Expect You To Die (Bildquelle: GamesIndustry