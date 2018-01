Yoshimi Yasuda, Präsident von Kadokawa Games, hat in seinen Neujahrsgrüßen auf Twitter (via DualShocker ) einen kleinen Ausblick auf die Pläne seines Unternehmens für das neue Jahr gegeben. Demnach soll es 2018 sowohl Neuigkeiten für Fans von Root Letter , Starly Girls als auch God Wars geben.So soll das unter Yasudas Regie entstandene Taktik-Rollenspiel God Wars: Future Past (zum Test ) neben dem bereits angekündigten DLC "Labyrinth of Yomi" auch Verbesserungen der Story und neue Spielelemente erhalten. Für die Root-Letter-Saga soll hingegen ein neuer Teil angekündigt werden, bei dessen Autor und Regisseur es sich um Veteranen handle. Und bezüglich der Smartphone-Marke Starly Girls sollen neben einer Konsolenadaption auch neue Projekte vorgestellt werden.