Mit der Trainingssoftware EDGE, Kurzform für "Enhanced Dynamic Geo-Social Environment" ( zur Webseite ), sollen in den USA zukünftig auch Lehrer auf mögliche Amokläufe an Schulen vorbereitet werden. Entwickelt wird die Simulation von der U.S. Army in Zusammenarbeit mit Homeland Security (Budget: 5,6 Mio. Dollar). Die Simulation ist bereits für "Ersthelfer" (Polizei und Feuerwehr) zugänglich und soll im Frühjahr 2018 für Lehrer zur Verfügung gestellt werden.Das Szenario wurde laut Gizmodo via PC Gamer auf Basis von Daten über "echte Amokläufe" entwickelt, um die Situation möglichst realistisch darzustellen. Drei Rollen sind spielbar: Lehrer, Polizist und Amokläufer. Die Schüler wiederum werden von der KI gesteuert und sollen das "chaotische Verhalten" im Ernstfall simulieren. In der Lehrer-Rollen können zum Beispiel die Türen verriegelt oder die Schüler angewiesen werden, bestimmte Positionen im Klassenzimmer einzunehmen. Die Intention der Entwickler ist, dass die Lehrer durch die virtuelle Übung im Ernstfall die Ruhe bewahren und konzentriert bleiben."The more experience you have, the better your chances of survival are", sagt Tamara Griffith vom Army Research Laboratory in Orlando im Video. "This allows you to practice and have multiple experiences, know what works and what doesn't work. [Teachers] did not self-select into a role that they expect to have bullets flying near them. That's something that they did not choose as their career. Unfortunately, it's becoming a reality, and so we want to give them that chance to understand what options are available to them and what might work well for them."