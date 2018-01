David OReilly, der es mit dem Trailer seines preisgekrönten Games Everything bis auf die Oscar Longlist geschafft hat.

Alden Kroll von Valve, der die grösste Digital Game-Publishing-Plattform Steam mitentwickelt.

Dhaunae de Vir von White Wolf Entertainment (u.a. Games wie Vampire: The Masquerade), die in ihrem Talk das Thema Vertrauensbildung mit einer Community behandeln wird.

Callum Underwood von Publisher Raw Fury, der in seinem Talk de lebensnahe Realität im Umgang mit Publishern in den Blick nehmen wird.

Lauren Cason, die über ihr preisgekröntes Game Monument Valley 2 und Mutterrollen in Games referieren wird.

Daniel Dociu, Art Director bei den Amazon Game Studios, der Ansätze vermitteln wird, jenseits von vorhandenen wirtschaftlichen Zwängen und um eine unabhängige Kreativität zu forcieren.

Kate Edwards, frühere globale Direktorin der IGDA, jetzt CEO bei Geogrify, wird in ihrem Talk die Bedeutung von unbewußten und kulturellen Vorurteilen beim Design und Vertrieb von Games beleuchten.

Chris Bourassa, der über das künstlerische Konzept von Erweiterungen des über zwei Millionen Mal verkauften Indie-Hits Darkest Dungeon 2 sprechen wird.

Dajana Dimovska, die am Beispiel von Frantics die Design-Ansätze von NapNok Games zu generationenübergreifendem Spielen vermittelt.

Vom 18. bis zum 21. Januar 2018 wird die vierte und bisher größte Ausgabe des Ludicious - Zürich Game Festivals stattfinden, wie die Veranstalter mitteilen: "Von Donnerstag bis Samstag werden auf dem Kasernenareal in Zürich 600 Personen aus der internationalen und lokalen Spielebranche aufeinandertreffen, um an Talks, Podiumsdiskussionen und Workshops teilzunehmen. Neben dem branchenbezogenen Austausch untereinander, geht es um das Knüpfen neuer Kontakte, begleitet vom Testen der nominierten Games in den Bereichen Innovation und Studierende.Ab Samstagmittag haben alle Interessierten die Möglichkeit, die Games in der Ausstellung anzuspielen, begleitet von einem Rahmenprogramm mit live Kunst- und Musik-Performances, wie beispielsweise Speed-Painting. Am Sonntag wird das Festival mit spezifischen Programmier-, Storybuilding- und Zeichen-Workshops von Insidern zum Treffpunkt für Familien und alle Interessierten, die gerne selbst einmal ein eigenes Spiel erzählen oder programmieren wollen."Während der dreitägigen Konferenz sollen 50 internationale Sprecher die Game-Industrie und die Entwicklung von Computerspielen aus zahlreichen Blickwinkeln beleuchten. Die Talks, Vortragsreihen und Panel-Diskussionen aus den Bereichen Technologie, Interaction Design, Business, Creative Systems, Community und Art sollen unterschiedliche Herangehensweisen zeigen und zum Mitdiskutieren einladen. Zum Speaker-Line-up zählen:Zusätzlich zu den über 50 Vorträgen und Diskussionsrunden, die in zwei Schwerpunkten in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) sowie der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) kuratiert wurden, werden am Festival 50 Schweizer und internationale Spiele durch ihre Macher präsentiert. Zudem sollen Microsoft, Valve (Steam) und Sony den Austausch mit Entwicklern zu ihren neusten Tools im Game-Development-Bereich suchen. Weitere Informationen sowie Tickets und Eintrittspreise finden sich auf der offiziellen Website