Allgemein: Aprilscherze: Kingdom Come Lootboxen, Civ 6 für Smart Watches, Path of Exile: Royale und mehr - 4Players.de

Patch 1.5 is going to add Lootboxes & Horse Skins to #KingdomComeDeliverance. "We believe services which include optional digital monetization, when done properly can provide a very important element of choice which can extend and enhance the experience in our games" #WOWhorse™ pic.twitter.com/O0mn7AkUuu — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) 1. April 2018

Why horde all the fun of #VR for just humans. #VivePro #PetEdition coming soon. Walking your #dog will never be the same again. 🐕 🐶 pic.twitter.com/CcI0e4trBF — Alvin Wang Graylin (@AGraylin) 1. April 2018

April, April! Am heutigen wurden wieder allerlei Scherze und Falschmeldungen veröffentlicht. Wir haben einige dieser Aprilscherze in der folgenden Übersicht zusammengetragen und beginnen mit Beutekisten in Kingdom Come: Deliverance . Aufgrund der "immensen Beliebtheit" von Lootboxen werden die Warhorse Studios diesen Trend aufgreifen und deshalb in das Rollenspiel einführen. Gleiches gilt für Pferdeskins. Apropos Skins: KingArt Games will mit Rosa-Kampfrobotern à la D.Va aus Overwatch die Schlachten in Iron Harvest optisch farbenfroher gestalten ( zum Bild ).Grinding Gear Games hat sich dem aktuellen Trend angeschlossen und einen Battle-Royale-Modus für 100 Spieler von Path of Exile angekündigt. Der Erste-April-Modus (Path of Exile: Royale) ist direkt ins Spiel implementiert worden und kann direkt ausprobiert werden ( zur Webseite ).Angekündigt wurden ebenfalls The Mummy Demastered Remastered von Wayforward, Civilization 6 für Smart Watches von Aspyr sowie die beiden (spielbaren) Spiele Skargz (Virtual Dungeon Pet Management Simulation Game) und Dungeon Hearts (Visual Anime Waifu Dating Dungeon Management Simulation Novel Role Playing Game; kurz VAWDDMSNRPG) von Subterranean Games . Bei Uplay von Ubisoft ist eine verstecke Admin-Kommandokonsole entdeckt worden (vgl. Reddit ).NVIDIA hat mit der " GeForce Academy of Gaming " eine Bildungseinrichtung ins Leben gerufen. Mit den Hauptfächern "Hardware Studies", "Esports Management" oder "Gameosophy".Die Firefly Studios werden Stronghold 2 nächstes Jahr auf SEGA Dreamcast Konsole an den Start bringen: "Stronghold 2 für Dreamcast, das komplett remastered Demake des Originals, bietet stechend scharfe 640x480 Pixel und beinhaltet alle originalen Features, online-Spiel und mehr. In dem Ankündigungsvideo zeigt dir Firefly’s Maxwell Chuggerton die Features der brandneuen Version. Die Burgensimulation nimmt damit bald ihren Platz neben einer riesigen Auswahl an Klassikern dieser unvergesslichen Konsole ein. Stronghold 2 for Dreamcast ist das erste der Stronghold-Spiele, das es auf Konsolen schafft, und läuft schon jetzt stabil auf dem seltenen Windows CE der Dreamcast."Während Blizzard Entertainment neue Micro-Feiertage wie Suche nach Warteschlange, die Zukunftszeitwanderung und die gegenseitig tauschende Fraktions-Okkupation (GTFO) für World of WarCraft angekündigt hat, läuft bei Guild Wars 2 derweil das Super Adventure Festival . Zugleich haben die Entwickler ein Making-of-Video über "das Sitzen" veröffentlicht.Bei War Thunder ist der Testlauf von Silent Thunder gestartet worden. Bei Enlisted kann wiederum Cuisine Royale ausprobiert werden. "Essgeschirr und Küchenutensilien, die lange Zeit trotz vortrefflicher Eignung als Bewaffnung ignoriert wurden, können in Cuisine Royale endlich ihr volles Potential entfalten. So können Spieler ein Kochsieb als Helm und einen großen Woktopf als Burstplatte verwenden, oder sich ein komplettes Waffeleisen umschnallen, um sogar gegen die schwersten Kaliber gefeit zu sein. Einige Waffen im Spiel können sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden, so wie die vielseitige Pfannkuchenpfanne, die nicht nur ausgezeichnet Kugeln abwehren, sondern auch Gegner in feine Stücke schneiden kann."Last but not least hat HTC China eine tierische Version von Vive Pro angekündigt.