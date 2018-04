Allgemein: Entwickler bei Eugen Systems beenden Streik; Klage geplant - 4Players.de

Im Februar trat laut pcgamesn.com rund die Hälfte der Belegschaft des Entwicklers Eugen Systems ( Wargame -Reihe) in den Streik - der laut einer Mitteilung auf der Gewerkschaftsseite stjv.fr in der vergangenen Woche beendet wurde. Da die Gespräche mit dem Management zum Stillstand gekommen seien, denke man nicht, dass eine längere Arbeitsniederlegung etwas bewirken würde.Die betroffenen Mitarbeiter planen demnach nun, vors nationale Arbeitsgericht zu ziehen. Ihr Ziel sei nach wie vor, die zu niedrigen Gehälter zu erhöhen, die sowohl gegen Arbeitsverträge als auch gegen den in Frankreich geltenden gesetzlichen Mindestlohn verstießen. Auch weggefallene Kompensierung für Überstunden sowie eine übertriebene Kultur von Crunchtime-Phasen seien Thema der Beschwerden, so pcgamesn.com."Wir wollen, dass diese Industrie erwachsen wird und den Wert unserer Arbeit sowie unsere Fähigkeiten wertschätzt", so ein Statement der Gruppe im Dokument. Der Entwickler aus Paris hat neben der Wargame-Reihe auch an Titeln wie Steel Division: Normandy ‘44 oder R.U.S.E. gearbeitet.