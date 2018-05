Allgemein: MegaMan X und MegaMan 2 - Spielbare Super-NES- bzw. NES-Module in limitierter Sonderauflage - 4Players.de

Retro für Hartgesottene: iam8bit wird im September diesen Jahres je eine Sonderausgabe von MegaMan 2 und MegaMan X veröffentlichen - nicht für moderne Plattformen, sondern in Form frisch produzierter NES- und Super-NES-Module. Fans und Sammler können die "30th Anniversary Classic Cartridge" beider Spiele, limitiert auf jeweils 8.500 Stück, auf der Webseite des Händlers vorbestellen.Dem Glück muss man dabei überlassen, ob man eine hell- oder eine dunkelblaue Ausgabe des Moduls erhält, denn die jeweils 7.500 hellen und 1.000 dunklen Cartridges werden zufällig auf nicht nummerierte Packungen verteilt. Das Handbuch zu MegaMan 2 enthält dabei ein Vorwort von Salvatore Pane, während die Anleitung zu MegaMan X mit Worten von Jirard Khalil beginnt, Moderator von The Completionist . Außerdem befinden sich weitere Überraschungen in den Päckchen, die iam8bit aber nicht beim Namen nennt.Die 30th Anniversary Classic Cartridge kostet pro Spiel 100 Dollar, was derzeit knapp 83 Euro entspricht. Je nach Versandart kommen bei einer Lieferung nach Deutschland knapp 27 bis mehr als 50 Dollar hinzu. Bei einem versichterten Versand per DHL Express fallen 34 Dollar an.