Allgemein: Utomik: Abo-Dienst für PC-Spiele gestartet - 4Players.de

Mit Utomik ist ein weiterer Abo-Service in den Markt der PC-Spiele eingestiegen: Ab knapp 7 Euro pro Monat stehen jedem Abonnenten dort mehr als 750 Spiele zur Verfügung. Wer bis zu drei Familienmitgliedern den Zugang über dasselbe Konto ermöglichen möchte, bezahlt knapp 10 Euro. Nachdem die Plattform bereits zwei Jahre lang im Beta-Stadion getestet wurde, ist sie seit einigen Tagen offiziell online.Wer Utomik nutzen möchte, muss einen entsprechenden Client installieren. Dieser ermöglicht es u.a. Spiele relativ früh zu starten, obwohl der Download noch nicht abgeschlossen ist. Es handelt sich aber nicht um einen Streaming-Dienst - die Programme werden vollständig heruntergeladen und auf dem eigenen Rechner gespielt.Anders als bei z.B. Humble Monthly kann man die so heruntergeladenen Titel dabei nicht weiter spielen, wenn das Abonnement ausläuft. Speicherstände bleiben allerdings lokal bzw. in der Cloud erhalten und stehen bei einer Wiederaufnahme der Mitgliedschaft erneut zur Verfügung. Utomik setzt zudem Windows 7 voraus, unterstützt also nicht die Mac- und Linux-Versionen der Spiele.