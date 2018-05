Allgemein: Intellivision - Neue Version des Konsolen-Klassikers angekündigt - 4Players.de

Was genau er damit meint oder welche Technik und welches Betriebssystem die neue Intellivision enthalten wird, ist noch nicht bekannt. Einzelheiten sollen am 31. Oktober diesenJahres veröffentlicht werden. Schon heute wollen sich die Hersteller außerdem in einem



Was genau er damit meint oder welche Technik und welches Betriebssystem die neue Intellivision enthalten wird, ist noch nicht bekannt. Einzelheiten sollen am 31. Oktober diesenJahres veröffentlicht werden. Schon heute wollen sich die Hersteller außerdem in einem Chat auf Facebook den Fragen von Interessierten stellen.

Das von Mattel hergestellte Original erschien Anfang der 80er-Jahre und wurde an mehr als 3 Mio. Haushalte verkauft. Mit dem VCS ist derzeit auch Atari dabei einen Klassiker zumindest namentlich wiederzuleben. Dabei handelt es sich um ein Linux-System, auf dem laut offiziellen Angaben vor allem "klassische Atari-Spiele" sowie "aktuelle Indie-Titel" laufen sollen.

Intellivision Entertainment hat eine Konsole angekündigt, die genau wie der Klassiker heißen soll, dessen Werte sie geerbt habe: Intellivsion. Präsident des Unternehmens ist Komponist Tommy Tallarico, der u.a. für Video Games Live verantwortlich zeichnet. In einer Pressemitteilung auf der offiziellen Webseite beschreibt Tallarico sein Vorhaben mit den folgenden Worten:"Es war immer mein Lieblingssystem, denn die Spiele waren sehr fortschrittlich, aber trotzdem unterhaltsam und einfach, so dass unsere ganze Familie gemeinsam spielen konnte. Meiner Meinung nach fehlen der Industrie mit den aktuellen Konsolen diese wichtigen Bausteine. Unser Ziel ist es das zu ändern, indem wir alle Altersgruppen und Typen an Spielern sowie Nicht-Spielern zusammenbringen und die Erfolgsgeschichte der Intellivision-Marke einer neuen Generation vorstellen."