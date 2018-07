Allgemein: Guerilla Games vergrößert sich; alle zwei bis drei Jahre ein neues Spiel geplant - 4Players.de

Guerilla Games ( Killzone Horizon Zero Dawn ) will sich künftig von momentan 250 auf rund 400 Mitarbeiter vergrößern und zieht dazu in neue Räumlichkeiten - das berichtet das niederländische News-Portal parool.nl (Übersetzung aus dem Resetera-Forum ). Seit Jahren sei es fast unmöglich gewesen, in Amsterdam Räumlichkeiten fürs angestrebte Wachstum zu finden, doch mit dem "Oud-Telegraafgebouw" habe man endlich das passende Gebäue gefunden, welches für Expansionen der kommenden zehn Jahre genügend Platz biete: "Der Plan ist, dass wir hier nie wieder raus müssen", so CEO Hermen Hulst.







Das werde es auch ermöglichen, häufiger große Spiele zu veröffentlichen: "Wir haben 6,5 Jahre an Horizon Zero Dawn gearbeitet, was ungewöhnlich ist: Wir wollen im Rhythmus von zwei oder drei Jahren Spiele veröfffentlichen - sowohl neue Titel als auch Spiele, die auf existierenden Titeln basieren."