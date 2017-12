Der YouTuber AlmightyDaq hat in einem Interview mit TBAG Gaming weitere (unbestätigte) Informationen über das nächste Battlefield-Spiel verraten, das 2018 erscheinen soll. Hierbei handelt es sich um den Shooter im Zweiten Weltkrieg, der aktuell bei DICE in Schweden ( Battlefield 1 ) entstehen soll. Er sprach über die Story-Kampagne, die Fahrzeuge, die Klassen, die Anpassungsmöglichkeiten, Premium-DLCs, Mikrotransaktionen etc. Allem Anschein nach wird das noch nicht offiziell angekündigte Spiel eine Mischung aus Battlefield 1 und Battlefield 4.Die Einzelspieler-Kampagne wird sich auf eine US-amerikanische Truppe im Zweiten Weltkrieg konzentrieren. Man wird die Geschichte aus den Augen unterschiedlicher Soldaten erleben, dennoch soll alles irgendwie zusammenhängen. Die Kampagne soll eine Mischung aus den Kriegsgeschichten von Battlefield 1 und einer Band-of-Brothers-Variante ( Call of Duty: WW2 ) sein.Die Spielmechanik wird sich grundlegend an Battlefield 1 orientieren, zum Beispiel in den Bereichen Bewegungssystem, Waffen und Zerstörung - natürlich sind kleinere Verbesserungen und Anpassungen geplant. Die Handhabung der Waffen (Gunplay) baut ebenfalls auf Battlefield 1 auf - unter Umständen wird die zufällige Abweichung bzw. Streuung der Projektile leicht reduziert. Das Arsenal wird Waffen-Prototypen umfassen; also Waffen, die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges entwickelt, aber nicht eingesetzt wurden. Obwohl man wieder ein Bajonett an bestimmte Waffen anbringen kann, wird es den Bajonett-Sturmangriff nicht mehr geben.Alles was mit den Fahrzeugen zusammenhängt, soll eher an Battlefield 4 angelehnt sein, aber auch einige Aspekte aus Battlefield 1 umfassen. Eine automatische Reparaturfunktion ist nicht geplant. Panzerfahrer sollen die wichtigsten Funktionen (z. B. das Hauptgeschütz des Panzers) direkt steuern können und somit weniger auf andere Spieler angewiesen sein. Flugzeuge und Dogfights (Luftkampf zwischen Jagdflugzeugen) sollen eine größere Rolle als in Battlefield 1 spielen, jedoch nicht so stark wie in Battlefield 4. Behemoths sollen zurückkehren.USA, UdSSR, Deutschland und Japan werden als spielbare Fraktionen genannt. Die spielbaren Klassen sind Assault, Engineer, Support und Recon (keine Medic-Klasse). Man wird seinen Soldaten ausführlicher anpassen bzw. individualisieren können. Farben und Muster der Uniform werden sich verändern lassen - vergleichbar mit Battlefield 4. Das Gesicht des Soldaten wird man nicht verändern können. Waffen wird man umfangreicher als in Battlefield 1 anpassen können, aber nicht so stark wie in Battlefield 4. Die Loadout-Anpassungsoptionen sollen sich ebenfalls auf dem Niveau von Battlefield 4 befinden. Manche Waffen wird man höchstwahrscheinlich erst benutzen können, wenn man eine bestimmte Stufe bei einer Fraktion erreicht hat. Hat man solch eine fraktionsspezifische Waffe freigeschaltet, kann diese auch bei anderen Fraktionen eingesetzt werden.Die Karten sollen "sehr groß" ausfallen und ohne optische Begrenzung des Schlachtfeldes auskommen - ähnlich wie bei Battlefield 1. Die meisten Karten sind für den Conquest-Modus (Eroberung) vorgesehen. Auch die Operationen kehren zurück. Mindestens zehn Karten inkl. Ostfront-Szenario soll es zum Verkaufsstart geben. Die Gewaltdarstellung soll auf dem Niveau von Battlefield 1 liegen. Es wird weibliche Soldaten und Soldaten aus anderen "ethnischen Gruppen" geben. Im Interview wird dieser Aspekt mit den russischen Scharfschützinnen aus Battlefield 1: In the Name of the Tsar verglichen.Auch in Sachen Download-Erweiterungen (DLCs) wird sich das Spiel an Battlefield 1 orientieren. Es wird abermals einen "Season Pass" bzw. "Premium Pass" geben, der Zugang zu allen kommenden Karten bieten wird (inkl. "kleinen Boni"). Mithilfe von Mikrotransaktionen (Stichwort: Lootboxen) wird man nur kosmetische Gegenstände kaufen können.AlmightyDaq hatte in der Vergangenheit einige Details zu Battlefield 1 vorab verraten, die sich im Nachhinein als korrekt erwiesen hatten. Seine Angaben bezieht er aus einer (seiner Ansicht nach) vertrauenswürdigen Insiderquelle bei DICE. Electronic Arts und DICE haben sich zu diesen Gerüchten bisher nicht zu Wort gemeldet.