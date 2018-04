Battlefield 5: Gerücht: Battle-Royale-Modus wird aktuell getestet - 4Players.de

Bei DICE wird bekanntlich gerade am nächsten Battlefield-Spiel gearbeitet, das in diesem Jahr erscheinen soll und unter Umständen den Titel " Battlefield 5 " tragen könnte. Dieses Battlefield-Spiel könnte einen Battle-Royale-Modus spendiert bekommen - aufgrund der Popularität von Fortnite Battle Royale und PlayerUnknown's Battlegrounds wäre dies jedenfalls keine Überraschung.Eine Person aus dem Umfeld von DICE hat gegenüber Venturebeat durchblicken lassen, dass die Entwickler aktuell einen Battle-Royale-Modus testen würden - und sich zugleich überlegen würden, wie solch eine Last-Man-Standing-Umsetzung im Battlefield-Universum aussehen könnte (zum Beispiel kein Fallschirmabsprung mit 100 Leuten zu Beginn). Laut dem Bericht soll der Battle-Royale-Modus noch in der Prototypenphase sein und könnte, wenn DICE und/oder EA nicht zufrieden wären, erst nach der Veröffentlichung als Update nachgeschoben werden.Darüber hinaus soll das Team bei DICE "sehr erfreut" über die Gerüchte gewesen sein , dass Call of Duty: Black Ops 4 allem Anschein nach ohne Einzelspieler-Kampagne aufschlagen könnte. Multiplayer, Zombies und ggf. eine Battle-Royale-Variante sind im Gespräch ( wir berichteten ). Dadurch erhoffen sich die Battlefield-Entwickler einen Vorteil gegenüber dem Konkurrenten, da sie eine Einzelspieler-Kampagne (wahrscheinlich wie die Kriegsgeschichten aus Battlefield 1) anbieten werden.Offiziell angekündigt haben Electronic Arts und DICE noch nichts. Den Bericht wollte der Publisher laut Venturebeat nicht kommentieren.