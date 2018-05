Battlefield 5: "Vollwertiger" Shooter und kontinuierlicher Service zugleich; Kriegsgeschichten und Operationen - 4Players.de

In einer Konferenz mit Investoren sprach CEO Andrew Wilson auch kurz über das nächste Battlefield-Spiel (Gerücht: Battlefield 5), das im 4. Quartal 2018 (Oktober bis Dezember) für PC und Konsolen erscheinen soll. Er bestätigte, dass der Shooter mehrere Einzelspieler-Geschichten umfassen wird, die höchstwahrscheinlich mit den Kriegsgeschichten aus Battlefield 1 zu vergleichen sind. Neben einem großen Mehrspieler-Modus, der sich über mehrere Karten und Modi erstrecken wird, bestätigte Wilson, dass der Shooter als "kontinuierlicher Service" geplant sei.Andrew Wilson sagte: "Mit unserem nächsten Battlefield-Spiel erweckt das Team von DICE die Intensität des Kampfes auf neue und unerwartete Weise zum Leben. Jeder Kampf ist einzigartig und jeder Modus bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, von der Art und Weise, wie man mit der Umgebung um sich herum interagiert, über packende Einzelspieler-Geschichten bis hin zur nächsten Stufe des groß angelegten Multiplayers, der sich über mehrere Karten und Modi erstrecken wird."Der Chef von Electronic Arts erklärt weiter, dass das nächste Battlefield ein tiefgehender und "vollwertiger" Shooter sein wird, der ebenfalls als kontinuierlicher Service (Stichwort: Game as a Service) geplant ist. Von Anfang an sollen "neue Erfahrungen" für die Community geboten werden. Wilson fährt fort: "Aufbauend auf dem Erfolg von Battlefield 1 und inspiriert von der Kern-DNA von DICE, wird das neue Spiel den Stand der Technik für das Franchise weiter vorantreiben, während es gleichzeitig das charakteristische Gameplay und die Battlefield-Momente liefert." Das vollständige Transkript findet ihr hier