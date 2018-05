Battlefield 5: Soll am 23. Mai vorgestellt werden - 4Players.de

EA und DICE wollen den nächsten Battlefield-Titel im Vorfeld der E3 2018 enthüllen. Am 23. Mai soll der Shooter laut dieser Webseite von Electronic Arts angekündigt werden. Der Publisher gibt sich mit dem Titel "Never Be the Same" und einem "Pferdebild" (siehe unten), das im HTML-Quelltext zu finden ist, geheimnisvoll. Knapp eine Woche vorher (am 17. Mai) soll Call of Duty: Black Ops 4 im Rahmen eines Community-Events präsentiert werden.Erst kürzlich sagte Andrew Wilson (CEO von EA) bei einer Konferenz mit Investoren, dass das nächste Battlefield-Spiel (Gerücht: Battlefield 5 ) im 4. Quartal 2018 (Oktober bis Dezember) für PC und Konsolen erscheinen soll. Er bestätigte, dass der Shooter mehrere Einzelspieler-Geschichten umfassen wird, die höchstwahrscheinlich mit den Kriegsgeschichten aus Battlefield 1 zu vergleichen sind. Neben einem großen Mehrspieler-Modus, der sich über mehrere Karten und Modi erstrecken wird, bestätigte Wilson, dass der Shooter als "kontinuierlicher Service" geplant sei.(Quelle: EA-Webseite