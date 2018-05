Battlefield 5: Wird wohl im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein - 4Players.de

Shhh... not long now.

Tune in for the #Battlefield V reveal on May 23: https://t.co/kpTnOyxuxr pic.twitter.com/zzIwGi0Y1w — V (@Battlefield) 21. Mai 2018

Im Vorfeld der Ankündigung von Battlefield 5 , die am morgigen Mittwoch stattfinden soll, steht mittlerweile ziemlich sicher fest, dass der Shooter im Zweiten Weltkrieg spielen wird. Neben einem Mikro-Teaser von DICE via Twitter deutet das mittlerweile im PSN aufgetauchte " Keyartwork " klar auf dieses Szenario hin. Der Soldat auf dem besagten Bild (Spekulation: US-Fallschirmjäger) trägt einen Colt M1911, eine M1 Carbine, das TL-122 Flashlight und einen Kompass am Handgelenk. Außerdem scheint EA einen Marketing-Deal mit Microsoft abgeschlossen zu haben.Enthüllt werden soll der Shooter am 23. Mai 2018 um 22 Uhr. Der Publisher schreibt: "Battlefield wird nie wieder dasselbe sein. (...) Schalte am 23. Mai ein, um einen ersten Blick auf deine epische Reise mit Battlefield V zu werfen. Im Rahmen der Battlefield V Live-Enthüllung präsentiert das Entwicklerteam des Spiels seine Vision. Sieh dir die Battlefield V-Enthüllung von Trevor Noah am 23. Mai im 13 Uhr PDT/16 Uhr EDT/22 Uhr CET auf dem YouTube-Kanal von Battlefield oder auf Battlefield.com an."