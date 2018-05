Battlefield 5: Live-Stream der Spielvorstellung ab 22 Uhr - 4Players.de

ddd1308 hat geschrieben: ? vor 11 Minuten Jo, super... Gameplay in 2 Wochen... die Infos und Konzeptzeichnungen hätte man auch in Textform raushauen können anstatt so nen "Reveal Event" zu veranstalten. Jo, super... Gameplay in 2 Wochen... die Infos und Konzeptzeichnungen hätte man auch in Textform raushauen können anstatt so nen "Reveal Event" zu veranstalten.

Trevor F*cking Noah!Er liebt das Spiel. Er moderiert authentisch. Phrasen wie "I know that xyz", "that's beautiful" und "please tell me" gehen ihm leicht und ungeschönt von den Lippen.Und das applaudierende Publikum, Träumchen.Und gleich kommt der Trailer! Was wollen wir mehr?(Hast ja Recht, wahnsinnig sinnloses Event)