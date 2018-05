Battlefield 5: Termin; besseres Gunplay; kein Premium Pass; nur optische Mikrotransaktionen; erster Trailer - 4Players.de

Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC) Screenshot - Battlefield 5 (PC)

Mit Battlefield 5 wollen DICE und Electronic Arts zurück zu den Wurzeln und eine moderne Variante des Klassikers Battlefield 1942 schmieden, dabei gleichzeitig aber auch neue Ansätze verfolgen. Der Shooter wird Mitte Oktober auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen und im direkten Konkurrenzkampf mit Black Ops 4 stehen. Die inhaltlich höchstwahrscheinlich eingeschränkte Play First Trial über EA Access (Xbox One) und Origin Access (PC) wird am 11. Oktober 2018 starten - und damit ein Tag vor dem Verkaufsstart von Call of Duty: Black Ops 4 am 12. Oktober 2018. Käufer der Deluxe Edition von Battlefield 5 dürfen am 16. Oktober 2018 loslegen. Sie erhalten drei Tage Vorabzugang. Die Standard Edition wird am 19. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen. Vorbesteller einer beliebigen Edition des Spiels mit dem "Battlefield V Enlister-Angebot" erhalten einen Vorabzugang zur offenen Beta sowie weitere Ingame-Vorteile (z. B. Optionen zur Soldatenanpassung, Zugang zu Spezialaufträgen in der Startwoche und sofortigen Zugriff auf fünf Waffen in Battlefield 1).Der Shooter im Zweiten Weltkrieg wird eine Einzelspieler-Kampagne, die aus mehreren Kriegsgeschichten wie in Battlefield 1 besteht, bieten und darüber hinaus diverse Mehrspieler-Modi. Mit "Combined Arms" hat man außerdem einen neuen Modus angekündigt, der als Bindeglied zwischen der Einzel- und Mehrspieler-Erfahrung fungieren soll. Hier ziehen bis zu vier Kämpfer gemeinsam los, um dynamische Missionsziele zu erfüllen. Genau wie im Mehrspielermodus zieht man auch bei diesem neuen Koop mit der selbst erstellten Figur in die Schlacht. Bei DICE will man die Möglichkeiten zur Personalisierung massiv ausbauen. Das umfasst nicht nur die wahlweise männlichen oder weiblichen Charaktere, bei denen man sowohl das Aussehen als auch Klamotten nach eigenen Vorlieben gestalten darf. Auch Waffen und Vehikel lassen sich im Detail anpassen - sei es mit Lackierungen, zusätzlicher Tarnung wie Pflanzen oder den üblichen Aufsätzen wie Zielfernrohren.Ansonsten wollen die Entwickler das Teamplay im Squad stärker fördern, für mehr dynamische Zerstörung auf den Schlachtfeldern sorgen, die Umgebung stärker in den Fokus rücken und die Schussmechanik bzw. das Gunplay verbessern - zufällig ausgewürfelte oder modifizierte Flugbahnen der Projektile sind passé. Dem Anspruch von Game as a Service will man vor allem mit dem neuen Modus "Tides of War" gerecht werden. Denn neben täglichen und wöchentlichen Einsatzbefehlen warten mit den Grand Operations auch größer angelegte Events, die sich über bis zu vier fiktionale Tage erstrecken und über eine Stunde dauern können. Dieser Modus soll mit zusätzlichen Varianten und Inhalten stets "frisch" bleiben. Einen "Premium Pass" und damit die Spaltung der Community soll es bei Battlefield 5 nicht geben. Hinsichtlich der Mikrotransaktionen will man sich außerdem auf rein kosmetische Inhalte beschränken. Von einem Battle-Royale-Modus haben die Entwickler bisher nicht gesprochen. Xbox ist der Battlefield-5-Marketingpartner für Konsole und NVIDIA der Marketingpartner im PC-Segment."Battlefield V ist für DICE eine Heimkehr - eine Rückkehr in die Epoche, die die Battlefield-Reihe definiert hat. Aber unabhängig von unseren nostalgischen Gefühlen wollten wir die vorgefasste Meinung hinsichtlich des Zweiten Weltkriegs durch eine unerwartete Darstellung dieses vertrauten Settings zerstreuen. Unsere Vision für Battlefield V ist die Präsentation neuer und unbekannter Seiten eines Krieges, der die heutige Welt so nachhaltig beeinflusst hat", erläutert Oskar Gabrielson, General Manager von DICE. "Das Ausmaß der Schlachten und der Grad der Immersion übertrifft alles, was wir bis jetzt in Battlefield gemacht haben, und die Spieler erwartet eine wirklich epische Reise."