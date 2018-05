Battlefield 5: Frauen im Shooter: DICE reagiert auf Kritik; Spiel soll inklusiv, vielfältig und spaßig sein - 4Players.de

First, let me be clear about one thing. Player choice and female playable characters are here to stay. pic.twitter.com/fvi9riUZDM — Oskar Gabrielson (@ogabrielson) 25. Mai 2018

We want Battlefield V to represent all those who were a part of the greatest drama in human history, and give players choice to choose and customize the characters they play with. — Oskar Gabrielson (@ogabrielson) 25. Mai 2018

Our commitment as a studio is to do everything we can to create games that are inclusive and diverse. We always set out to push boundaries and deliver unexpected experiences. But above all, our games must be fun! — Oskar Gabrielson (@ogabrielson) 25. Mai 2018

The Battlefield sandbox has always been about playing the way you want. Like attempting to fit three players on a galloping horse, with flamethrowers. With BFV you also get the chance to play as who you want. This is #everyonesbattlefield. pic.twitter.com/jZkzSRjIwL — Oskar Gabrielson (@ogabrielson) 25. Mai 2018

Seit der Ankündigung von Battlefield 5 und der Bestätigung, dass Soldatinnen in dem Shooter im Zweiten Weltkrieg vertreten und spielbar sein werden, häuften sich Kommentare, dass weibliche Charaktere in diesem Szenario allem Anschein nach die Immersion einiger Spieler stören würden. Besagte Spieler hätten sich lieber einen "realistischen Ansatz" ( #NotMyBattlefield ) gewünscht, obgleich beispielsweise mehr als eine Million deutscher Frauen direkt am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren (zum Beitrag bei Zeit Online ).Auf diese Kritik meldete sich Oskar Gabrielson (General Manager von Entwickler DICE) via Twitter zu Wort und stellte klar, dass die weiblichen Charaktere auf jeden Fall im Spiel enthalten sein werden und auch die Auswahlmöglichkeiten bestehen bleiben: "Wir wollen, dass Battlefield 5 all jene repräsentiert, die Teil des größten Dramas der Menschheitsgeschichte waren, und den Spielern die Möglichkeit geben, die Charaktere, mit denen sie spielen, auszuwählen und anzupassen. Unser Engagement als Studio ist es, alles zu tun, was wir können, um Spiele zu entwickeln, die inklusiv und vielfältig sind. Wir sind immer bestrebt, Grenzen zu überschreiten und unerwartete Erlebnisse zu liefern. Aber vor allem müssen unsere Spiele Spaß machen!"Als Beispiel, dass auch die Darstellung in Battlefield 1 nicht der Realität entsprechen würde, verbreitete er via Twitter einen kurzen Clip, in dem drei Soldaten auf einem galoppierenden Pferd reiten und währenddessen den Flammenwerfer einsetzen. Realistisch sei das nicht, meinte Gabrielson, aber es würde Spaß machen. Ähnlich äußerte sich bereits Aleksander Grøndal (Executive Producer), als er meinte, dass Spaß wichtiger als Authentizität sei.Letztes aktuelles Video: Reveal-Trailer