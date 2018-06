Airborne ist ein neuer #Battlefield V Spielmodus, in den ihr am Fallschirm hängend einsteigt, um zusammen mit eurem Team gegnerische Artilleriestellungen zu zerstören - oder eben diese zu beschützen, während ihr die Bedrohung von Oben eliminiert. pic.twitter.com/fcldnu2nbW — Battlefield Germany (@BattlefieldEADE) 31. Mai 2018

In Battlefield 5 wird man zum Verkaufsstart am 19. Oktober zwischen zwei unterschiedlichen Fraktionen wählen können: Deutschland (Achsenmächte) und Großbritannien (Alliierte). Weitere Fraktionen sollen später durch den Live-Service "Tides of War" (stetige Updates; Game As A Service) hinzukommen, heißt auf Nachfrage u. a. bei Instagram und Twitter via wccftech . Darüber hinaus erklärten die Entwickler, dass es bei den Individualisierungsmöglichkeiten einige fraktionsspezifische Beschränkungen geben würde. Es wird zum Beispiel nicht möglich sein, als britischer Soldat einen deutschen Helm oder deutsche Tarnungen zu tragen. Auch bestimmte "historische" Einschränkungen sind vorgesehen.Über den Spielmodus "Airborne" schreiben die Entwickler:Letztes aktuelles Video: Reveal-Trailer