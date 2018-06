Battlefield 5: Wird auch einen "Royale-Modus" enthalten - 4Players.de

DEMDEM schrieb am 09.06.2018 um 23:34 Uhr

Für den neuen Grand Operations Modus wird es wohl ein Day 4 geben, um einen Gewinner festzulegen, wenn in Day 3 keiner bestimmt wurde. Dieser Day 4 wird eine Art Last Man Standing sein, wo jeder nur mit einem Leben (also keine Repsawn) spawnt und limitierter Ausrüstung. Ob das als Battle Royal Modus gemeint ist? Wenn ja, das ist kein Battle Royal, sondern Last Man Standing.