Battlefield 5: Große Operationen, weitere Multiplayer-Modi und Mehrspieler-Trailer - 4Players.de

"Eroberung: Kein Spielmodus gilt mehr als Synonym für die Battlefield-Reihe als Eroberung. Es gab bisher in jedem Battlefield-Spiel eine Variante dieses Kartenkontrollmodus mit 64 Spielern, und dieses Jahr wird das genauso sein – allerdings mit allen Features von Battlefield V. Kämpfe auf einer weitläufigen Karte um zentrale Positionen, und sichere dir und deinem Team den Sieg, indem du die Mehrheit der Flaggen kontrollierst. Baue eine Verteidigung auf und sichere deine Frontlinien mit dem kürzlich vorgestellten Befestigungssystem, mobilen Waffen und Trupp-Verstärkungen. Battlefield-Veteranen werden die klassisch orientierten Regeln und den Ansatz, wie Eroberung diesmal funktioniert, erkennen - einschließlich einiger Sturmeroberung-Varianten.

Durchbruch: Bei Durchbruch ist die Karte in mehrere Sektoren aufgeteilt, die zu Beginn des Spiels ausnahmslos dem verteidigenden Team gehören. Dein Ziel als angreifendes Team besteht darin, die Sektoren nacheinander in einer festen Reihenfolge zu übernehmen, was durch Halten aller verfügbaren Eroberungspunkte eines Sektors erfolgt. Battlefield 1-Spieler werden Durchbruch aus Operationen kennen, wo es der einzige Spielmodus war. Jedes Gefecht in Durchbruch ist ein hektischer Kampf um die Eroberung von Sektoren als Angreifer und die spontaner Planung seitens der Verteidiger, die Gegner auf Distanz zu halten. Vergiss nicht, dass das Erzwingen eines Rückzugs bei Battlefield V das Überwältigen befestigter Stellungen der Verteidiger bedeutet, was für beide Seiten eine zusätzliche strategische Ebene bedeutet.

Frontlinien: Das Tauziehen von Frontlinien ist eine Mischung von Eroberung, Rush und dem Vernichtung-Modus aus Battlefield 4. Beide Teams kämpfen um die Kontrolle von immer nur einer Flagge, wodurch dann die nächste freigeschaltet wird und die Frontlinie sich näher zur feindlichen Basis verschiebt. Die Eroberung der letzten Flagge öffnet dann die Basis, und deren strategische Einsatzziele können durch platzierte Sprengladungen zerstört werden – eine Neuerung bei Frontlinien für Battlefield V.

Vorherrschaft: Bei Vorherrschaft, einem Battlefield-Muss, ist weniger mehr. Aber die infanteriebasierte, verkleinerte Version von Eroberung hat genauso viel Action wie ihr großer Bruder. Bei Vorherrschaft kämpfen zwei Teams um die Kontrolle über mehrere Einsatzziele. Wenn du mindestens die Hälfte der Flaggen besitzt, verliert das gegnerische Team Respawns. Je mehr du hast, desto schneller gehen dem Feind die Respawns aus. Bei diesen sehr unmittelbaren Kämpfen wirst du feststellen, dass es keinen besseren Test für die Zusammensetzung und Chemie deiner Kompanie gibt.

Team-Deathmatch: Battlefield reduziert auf seinen direkten Kern. Team-Deathmatch ist ein rasantes Infanteriegefecht, bei dem der Zusammenhalt des Trupps wichtiger ist als je zuvor. Wer mehr Ausfälle im gegnerischen Team verursacht, trägt den Sieg nach Hause."

Bei der EA Play 2018 stand der Mehrspieler-Modus von Battlefield 5 im Mittelpunkt. Das "ultimative Multiplayer-Erlebnis" sollen die "Großen Operationen sein" - eine aktualisierte Version von Operationen aus Battlefield 1.Die großen Operationen beschreiben die Entwickler folgendermaßen: "Jedeverfügt über eine starke Story, die von historischen Ereignissen inspiriert wurde. Kurz nach dem Erscheinen wirst du auch schon an der ersten Großen Operation teilnehmen können. In den Folgemonaten wirst du dann weitere Kämpfe auf anderen unbekannten und ungespielten Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs erleben. (...) Das modulare Erlebnis führt Spieler im Rahmen der Operation durch fiktionale "Tage", die jeweils durch eine Runde auf einer bestimmten Karte und in einem bestimmten Modus repräsentiert werden und so die Geschichte zum Leben erwecken. Wie du, dein Trupp und dein Team an Tag 1 handeln, hat direkten Einfluss auf die Geschichte und den Einstieg in das Gameplay von Tag 2, der dann wiederum Tag 3 beeinflusst und so weiter. Wenn du am ersten Tag gut spielst, hast du beim Kartenwechsel vielleicht ausreichend Munition oder Fahrzeuge. Spielst du schlecht, hast du am nächsten Tag möglicherweise weniger Respawns, Fahrzeuge oder andere Ressourcen. Eine weitere wichtige Veränderung besteht darin, dass für jede Spielsitzung gesichert ist, dass alle Spieler auch tatsächlich an allen Schauplätzen spielen – eine überwältigende Verteidigung am ersten Kampfplatz beendet nicht mehr das gesamte Spiel. Die meisten Großen Operationen in Battlefield V bestehen aus drei Operationstagen – insgesamt etwa eine Stunde Spielzeit –, aber manche können auch länger dauern, wenn der Punktestand knapp ist.""Jede Große Operation beginnt mit dem Absetzen, und bei der Operation in Norwegen ist das unser neuer und für Große Operationen exklusiver Modus:. Bei Luftlandung geht es um mehrere Artilleriegeschütze, die das angreifende Team zerstören muss, während die Verteidiger versuchen, das zu verhindern. Die Angreifer springen dazu aus Flugzeugen ab, und jeder entscheidet einzeln, wann und wo er abspringt. Sobald du am Boden bist, koordiniere dich mit deinem Trupp, um Bomben zu finden und die feindliche Verteidigung zu zerstören. Die Orientierung am Einsatzziel kann über den Erfolg der Invasion entscheiden. Als Verteidiger betrittst du die Karte bei den Artilleriegeschützen, die noch nicht zerstört sind. Erstelle durch kluges Platzieren von mobilen Waffen, Befestigungen oder Flugabwehrgeschützen den optimalen Build. Anpassen und siegen – im Erfolgsfall verliert der Feind das Überraschungsmoment, und der nächste Tag wird für ihn viel härter.""Deine Erfolge und Niederlagen bei Große Operationen bestimmen den Aufbau von. Sind beide Parteien etwa gleich stark, kommt es zu einem mörderisch spannenden Finale auf Messers Schneide, um den Gewinner zu ermitteln. Bei Final Stand können die Spieler nicht respawnen, es geht also heiß her. Ein Team hat verloren, wenn alle seine Spieler ausgeschaltet wurden. Die Munitionsmenge - falls es Munition gibt - richtet sich nach den Ereignissen am vorherigen Spieltag. Wenn Munition und Gesundheit knapp sind, ist das Einsatzziel klar: kämpfen bis zum bitteren Ende. Keiner kann gehen, bis der Konflikt geklärt ist, also gib auf dem Schlachtfeld alles."Ansonsten wird der Mehrspieler-Modus von Battlefield 5 insgesamt acht "eigenständige" Spielmodi bieten, wenn das Spiel am 19. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xox One erscheinen wird. Diese Modi sind unter anderem:Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Trailer