Battlefield 5: Exklusive Spielszenen aus der Großen Operation Narvik - 4Players.de

Die Schlacht um Narvik spielte sich während der überfallartigen Besetzung von Norwegen im Zweiten Weltkrieg ab und umfasste See-, Land- und Luftgefechte. In den Seegefechten vor Narvik erlitt die deutsche Flotte starke Verluste, so dass alle zehn eingesetzten Zerstörer verloren gingen. In seinen ersten Runden beschützt Ben zunächst Sprengstoff, liefert sich im Schneegestöber Duelle auf lange Distanz und ist später in einem Panzer am Hafen unterwegs, um Ziele zu zerstören. Wer sich als Kind schon gerne Iglus baute, wird vermutlich Spaß am Auftürmen kleiner Schneewälle haben, hinter denen man sich verschanzen kann. Das Spiel erscheint am 19. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xox One. Nähere Infos zu den großen Operationen gibt es in unserer E3-Vorschau